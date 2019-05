Brugse kunstenaar breekt records in geboortestad Venlo Bart Huysentruyt

Brugge De Brugse kunstenaar Evert Thielen (65) breekt in Nederland alle records. De jubileumtentoonstelling '50 Jaar Thielen - De ogen van de meester' in het Limburgs Museum in Venlo trekt wekelijks duizenden bezoekers. Door het succes is de tentoonstelling verlengd tot en met 10 juni.

Nooit eerder bezochten zoveel mensen een expositie in het Limburgs Museum. Het museum heeft het aantal balies en de openingstijden moeten uitbreiden én een tijdelijk horeca-paviljoen aangebouwd om de grote stroom bezoekers te kunnen verwelkomen. De overweldigende belangstelling heeft zelfs tot een duidelijk merkbare omzetstijging geleid bij ondernemers in de Venlose binnenstad, meldt het lokale stadsbestuur. Evert Thielen maakt schilderijen. Thielen werkt en woont met zijn vrouw in een monumentaal herenpand in hartje Brugge. Zijn verf maakt hij zelf, op dezelfde manier als de oude meesters. Zijn moderne schilderwerken hebben daardoor een klassieke uitstraling. “Brugge voelt als mijn thuis,” zegt de kunstenaar, “maar dat mijn werken nu voor het eerst te zien zijn in mijn geboortestad Venlo, vind ik heel speciaal.”