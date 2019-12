Brugse krantenwinkel voor tweede keer op klein jaar tijd overvallen: uitbaatster bedreigd met mes Mathias Mariën

19 december 2019

20u31 16 Brugge Krantenwinkel De Coupure in Brugge is woensdagavond voor de tweede keer in nog geen jaar tijd overvallen. “We onderzoeken de zaak. Verder geven we geen commentaar”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Voor zaakvoerster Anja Snaet (47) is 2019 een frustrerend jaar geworden. Nadat begin februari een man met een helm haar overviel, gebeurde woensdagavond hetzelfde. Deze keer had de dader wel een mes bij zich. De man eiste sigaretten en de inhoud van de kassa, maar droop uiteindelijk met een beperkte buit af. Hij nam wat sigaretten mee en vluchtte weg. De Brugse politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. “Maar in het belang van het onderzoek geven we verder geen commentaar”, zegt de woordvoerster. Vast staat dat de uitbaatster twee keer mogelijk aan erger is ontsnapt. In februari zette de dader het na duw- en trekwerk zonder buit op een lopen.