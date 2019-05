Brugse kopstukken brengen hun stem uit BHT

26 mei 2019

10u52 0

Net als in het hele land is ook de stembusgang in Brugge volop bezig. De Brugse kopstukken gaan één voor één stemmen. Het is vooral uitkijken naar de uitslagen van onder meer sp.a-lijsttrekker Annick Lambrecht of Vlaams Belang-kopstuk Stefaan Sintobin. Bij Open Vld wordt het spannend of huidig schepen van Financiën Mercedes Van Volcem haar zetel in het Vlaams Parlement kan behouden. Zij ging zondagmorgen stemmen met het hele gezin in bureau 20 in de vroegere school Hemelsdaele. Stemmen gebeurt daar elektronisch en kan er tot 15 uur.