Brugse Klimaatbeweging op apegapen: bezieler houdt ermee op Bart Huysentruyt

18 oktober 2019

09u35 0 Brugge De Brugse afdeling van Youth for Climate, de Klimaatbeweging van jongeren, houdt op te bestaan.

Nadat eerder al een aantal leden uit het bestuur waren gestapt, heeft nu ook bezieler Tatyana Decelle besloten om te stoppen. “Zo blijft er niemand meer over in Brugge", zegt ze. “Dat is bijzonder jammer, want acties zijn nog steeds nodig om het klimaatthema hoog op de politieke agenda te houden. Daarom ook roep ik graag jongeren uit het middelbaar op om de fakkel over te nemen. Als we niemand vinden tegen het einde van deze maand, zal de vereniging definitief opgedoekt worden.”