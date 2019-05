Brugse klimaatactivisten zetten acties stop: “We geven de nieuwe regering wat tijd” Bart Huysentruyt

28 mei 2019

18u17 0 Brugge Youth for Climate Brugge houdt er voorlopig mee op. Dat laten de Brugse klimaatactivisten in een mededeling weten.

Ze hielden drie klimaatmarsen in Brugge, waarvan de grootste zo'n 1.500 mensen op de been bracht. De laatste mars leverde dan weer slechts zo’n vijftig aanwezigen op. “Vanaf de start van onze acties hebben wij gezegd dat we bleven doorgaan tot aan de verkiezingen”, zegt Tatyana Decelle van Youth for Climate Brugge. “Ondanks alle ongeloof en tegenwerking van zowel scholen, politici als burgers hebben we dit ook gedaan. We zullen de regering wat tijd geven om te zien wat ze zullen aanpassen, maar als er niet genoeg verandert, kan iedereen er zeker van zijn dat we binnenkort terug over de straten lopen in de stad. Nu focussen we ons op onze examens.”

De jongeren hadden wel een constructief gesprek met schepen Minou Esquenet (CD&V). “We voelen dat de stad luistert naar onze argumenten en ook wel effectief dingen wil veranderen. Er zijn helaas nog steeds punten waar wij niet mee akkoord zijn. We hebben afgesproken met de stad om de komende maanden verder contact houden. Ook het stadsbestuur van Oostende en Zuienkerke zullen wij binnen enkele weken spreken om te zien wat er daar kan veranderen.”