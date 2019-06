Brugse klant laat leveringsdienst Deliveroo komen voor afstand van...13 meter Bart Huysentruyt

25 juni 2019

09u04 0 Brugge Een Brugse klant van McDonald’s heeft de leveringsdienst Deliveroo het afgelopen jaar ingeschakeld voor een levering amper 13 meter van het restaurant. Dat is een record in België.

Sinds vorig jaar kan je dankzij McDelivery je favoriete McDonald’s-producten laten leveren door Deliveroo. Dat kan ook in Brugge. Deliveroo maakte zopas de meest opmerkelijke statistieken bekend. De kortste levering van 13 meter is er één van. De grootste bestelling in Brugge kostte de besteller 156 euro. Wie levert, krijgt ook af en toe wat zakgeld toegestopt. In Brugge was het grootste bedrag 10 euro. Tot slot was het Big Mac Menu de populairste bestelling, gevolgd door het Royal Crispy Bacon McMenu.