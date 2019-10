Brugse kindercoach wil meer meditatie in lager onderwijs: “Scholen roepen meer en meer mijn hulp in” Bart Huysentruyt

12u23 0 Brugge De Brugse kindercoach Kathy Metdenancxt pleit voor meer meditatie in het lager onderwijs. Ze vindt dat daar momenteel te weinig aandacht voor is.

“Het mentale welzijn van onze leerlingen is gebaat bij meer rust, ontspanning en meditatie op school”, zegt kindercoach Kathy Metdenancxt. Zelf biedt zij workshops aan op verschillende lagere scholen in Vlaanderen. Daarin leert ze leerkrachten hoe ze korte rustpunten in de klas kunnen inlassen. “Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering focust terecht op meer kennisvergaring, meer leerkrachten en een hogere waardering voor het onderwijs. Het nieuwe leerplan verwijst ook kort naar socio-emotionele ontwikkeling, maar veel te weinig aandacht gaat naar het mentale welzijn van ons schoolgaande kinderen.” Metdenancxt geeft meditatieworkshops aan leerkrachten op verschillende lagere scholen. “Tijdens die workshop leer ik de leerkrachten een aantal vaardigheden en technieken, die ze vervolgens zelf kunnen toepassen om hun leerlingen rustig, ontspannen en gefocust bij de les te houden”, zegt Kathy.

Volgende week geeft Kathy de workshop, genaamd Rust@School, voor 25 leerkrachten in Ninove, tijdens een pedagogische studiedag. Na de herfstvakantie volgt een workshop voor 10 leerkrachten in Kortrijk. Ook na de lesuren kunnen scholen een meditatieworkshop van Kathy inlassen. “Veel leerkrachten reageren positief. Het nieuwe schooljaar is nog geen twee maanden bezig, en ik merk nu al dat de vraag naar mijn workshops begint te stijgen”, zegt Kathy. “In een steeds sneller draaiende samenleving moeten we onszelf en onze schoolgaande kinderen een rustpunt gunnen. Dat is mijn missie en daar blijf ik me voor inzetten.”