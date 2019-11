Brugse kerstverlichting werkt maar half: “Zitten nog in testfase” Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

12 november 2019

18u38 0 Brugge Bezorgdheid alom op de sociale media, waar dinsdag foto’s verschenen van slecht werkende kerstverlichting in de Brugse winkelstraten.

Die verlichting werd maandag aangestoken op de gekende armaturen met de letter ‘b’ boven de straten. Maar lang niet alle installaties gaven licht. Er was er zelfs één waarvan de helft maar werkte. En dat zorgde voor ongenoegen op Facebook, waar geklaagd werd over de matige kerstverlichting in Brugge. “Niets is echter minder waar”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “De kerstverlichting is de afgelopen dagen opgehangen. Momenteel bevinden we ons in een testfase. Onze diensten controleren of de verlichting het doet. Daarvoor is het nodig om de lichten af en toe eens te laten branden. Pas vanaf 21 november zullen ze effectief elke avond oplichten. Er is dus geen reden tot paniek.”