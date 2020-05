Exclusief voor abonnees Brugse hotels moeten straks rekenen op Belgische klanten: “Moeten wij onze hotels openen voor een bezetting van tien procent?” Hoe hard ziet de toeristische sector in Brugge af? Deel 4 Bart Huysentruyt

04 mei 2020

16u57 0 Brugge “Eén maand sluiten kost mij 250.000 euro aan omzet”, zegt doorgewinterd hotelier Michel Maertens van hotel Navarra in de Sint-Jakobsstraat. “Met alleen de Belgische klanten zullen veel collega’s het niet redden.” De Brugse hotels en gastenverblijven zien de coronacrisis met lede ogen aan.

Dit zijn de cijfers: met 98 hotels en 8.290 hotelbedden heeft Brugge een prachtig aanbod aan verblijfsmogelijkheden voor binnen- en buitenlands toerisme. Tel daarbij nog eens de gastenkamers en je komt aan ruim twee miljoen overnachtingen op jaarbasis. 2020 wordt een annus horribilis voor de sector. Net bij het begin van de coronacrisis zou het toeristische topseizoen beginnen. Na de terreuraanslagen in 2016 had Brugge zich immers sterk herpakt en zat het toerisme weer in een flow. Het zou een recordjaar worden, was de verwachting.

