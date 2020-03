Brugse horeca steunt ook de brandweer: “Smaakte enorm tijdens de 12 uren durende dagdienst” Bart Huysentruyt Mathias Mariën

25 maart 2020

10u22 0 Brugge Het coronavirus brengt ook heel wat moois met zich mee. Enkele Brugse horecabazen delen gratis maaltijden uit onder de noemer #feedthenurses.

Dit keer viel niet het zorgpersoneel, maar wel de brandweer in de prijzen. Bruno Timperman, chef van Bistro Bruut in het centrum van Brugge, bracht dinsdag heerlijke gerechten naar de Brandweerpost Brugge om de aanwezige ploeg te ondersteunen. “Dit heeft enorm gesmaakt tijdens de 12 uren dagdienst”, klonk het bij de brandweermannen. “We mochten de heerlijke maaltijden, met de nodige social distance in acht, in ontvangst nemen.”