Brugse gevel stort in: fietsende tiener kan vallend puin net ontwijken Mathias Mariën

28 november 2019

10u45 10 Brugge In de Ezelstraat in Brugge is donderdagochtend even voor 9 uur een deel van een geklasseerde gevel ingestort. Enkele leerlingen van de nabijgelegen basisschool ontsnapten net aan de vallende brokstukken. Eén jongen fietste net voorbije en zag het puin vlak naast zich vallen.

Aan de muur op de hoek met het Achiel Van Ackerplein waren al renovatiewerken bezig. De plaats was dan ook al afgezet met dranghekken. Donderdagochtend liep er dan toch iets fout en kwam een deel van de beschermde gevel naar beneden. Door het vallende puin was er gevaar voor de passanten, maar de leerlingen - die op weg waren naar school - konden aan erger ontsnappen. Eén fietser zag de brokstukken letterlijk vlak naast zich vallen op het trottoir. Fysiek hield de jongeman er niks aan over, maar hij was wel fiks onder de indruk en mocht thuis bekomen.

De politie werd ingelicht en deed ter plaatse de nodige vaststellingen. De Dienst Monumentenzorg zal de situatie verder opvolgen en bekijken wat er verkeerd liep tijdens de renovatiewerken. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. De directie van basisschool De Springplank bekijkt of het nodig is dat de leerlingen de komende tijd een alternatieve route volgen.