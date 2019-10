Brugse gemeenteraad start anderhalf uur vroeger door...Club Brugge Bart Huysentruyt

12 oktober 2019

14u57 0 Brugge De gemeenteraad van dinsdag 22 oktober in Brugge start niet om 18.30 uur zoals gebruikelijk, maar al anderhalf uur vroeger.

Dat komt door de avondwedstrijd van Club Brugge in de Champions League. Club neemt het die avond om 21 uur thuis op tegen het vedettenteam van Paris Saint-Germain. Verschillende politieke fracties hadden gevraagd om de gemeenteraad op zijn minst te vervroegen of zelfs op een andere datum te laten plaatsvinden. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V), zelf ook een voetbalfan, had daar wel oren naar. Maar uiteindelijk moest gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (sp.a) de knoop doorhakken. “Dit is echt heel uitzonderlijk en op vraag van alle fractieleiders", zegt ze. “Het is niet mijn bedoeling om de gemeenteraad snel af te handelen, zodat iedereen om 21 uur voor het tv-toestel kan gaan zitten of in het stadion kan kijken. Het tempo wordt zoals anders gewoon aangehouden.”