Brugse gemeenschap De Lier viert 15-jarig bestaan Bart Huysentruyt

01 juli 2019

16u39 0 Brugge Het voorbije weekend heeft de christelijke gemeenschap De Lier zijn 15-jarig bestaan gevierd.

Een 150-tal mensen verzamelden in de Magdalenakerk voor een feestelijke viering over het thema ‘Joie de vivre’. “Voor mij was deze viering zo sterk omdat ze vooral focuste op de toekomst en niet op wat we in die 15 jaar allemaal bereikt hebben. Deze liturgie vestigde onze blik op de ruimte die nog moet worden ingevuld,” zegt Patrick Delanoeye, één van de Liergangers en lid van de stuurgroep. De Lier is binnen de kerkgemeenschap één van de initiatieven die zoekt naar vernieuwing van geloofstaal, geloofsbeleving en liturgie. De Lier is in Brugge vooral bekend voor hun jaarlijkse oudejaarsfeest voor alleenstaanden en armen. “Onze gemeenschap draait volledig op vrijwilligers. Op zich al een hele prestatie in deze drukke tijden,” zegt Jessika D’haene, voorzitter van de stuurgroep van de gemeenschap.

