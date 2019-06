Brugse fotografen krijgen Europees label voor fotoreeks van kinderen met kanker Bart Huysentruyt

18 juni 2019

16u20 0 Brugge Paul Gheyle en Jürgen de Witte gelauwerd voor fotoreeks van jonge mensen en hun strijd tegen kanker

Burgemeester Dirk De fauw en schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V) hebben het prestigieus kwaliteitslabel ‘Qualified European Photographer’ uitgereikt aan het fotografenduo Paul Gheyle en Jürgen de Witte voor hun fotoreeks voor ‘Warriors Against Cancer’. De twee runnen een fotozaak en een fotostudio in Lissewege en voeren samen fotoprojecten uit.

De winnende fotoreeks genaamd Music Was My First Love is een luik van 13 portretfoto’s in zwart-wit, die Paul en Jürgen creëerden op vraag van Warriors Against Cancer vzw, een organisatie die mensen met kanker helpt hun gehavend zelfbeeld te herstellen. De 13 Warriors die voor de lens van Paul en Jürgen werden geplaatst waren kinderen en tieners tussen 4 en 18 jaar die met kanker worden of werden geconfronteerd.

In een stijlvol zwart-wit werd samen met een team van make-upartists en stylisten een sfeer uit de jaren ’30 opgeroepen waar muziek een centraal thema vormt. Van de foto’s werd al een kalender gepubliceerd ten voordele van de organisatie, die werd verkocht tijdens De Warmste Week van Studio Brussel.

De fotoreeks werd eind vorig jaar in Tbilisi in Georgië gelauwerd met het prestigieuze Qualified European Photographer-label. Dat is een officiële erkenning van de Federation of European Photographers, de Europese koepelfederatie voor beroepsfotografen, waar zo’n 50.000 beroepsfotografen bij aangesloten zijn. Het label wordt halfjaarlijks na een strenge selectie door een professionele vijfkoppige jury uitgereikt.