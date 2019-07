Brugse Emmely (23) heeft één droom: deelnemen aan het Eurovisiesongfestival Mathias Mariën

22 juli 2019

10u54 5 Brugge De 23-jarige Emmely Brion uit Brugge heeft een opmerkelijke droom: de zangeres zou dolgraag deelnemen aan het Eurovisiesongfestival 2020. “Het is mijn grote droom. Zingen en het songfestival zijn mijn twee grootste passies”, zegt Emmely.

“Ik zing al mijn hele leven. Ongeveer vanaf mijn 6 jaar”, zegt de ambitieuze vrouw. “Doorheen de jaren heb ik al heel wat podiumervaring opgedaan. Het begon op kleine podia en tot op de dag van vandaag zing ik in de muziekgroep ‘RayVox’, een opstartende groep uit Oudenaarde. Mijn muziek schrijf ik volledig zelf." Emmely richt zich naar eigen zeggen niet op één specifiek genre. “Ik zing zowel pop rock, soul, ballades en soms ook pop-folk”, zegt ze. “In het verleden nam ik al deel aan verschillende zangwedstrijden. Maar mijn grote droom is om voor België deel te nemen aan het Eurovisiesongfestival. Samen met zingen is het songfestival mijn grote passie”, besluit Emmely. Ze nam al contact op met de verantwoordelijken bij de VRT, maar tot op heden kreeg ze geen respons. “Maar ik geef mijn droom niet zomaar op. Ik voel me klaar voor een volgende stap. Ik ben misschien nog onbekend, maar daarom niet minder ambitieus.” Wie meer wil weten over de muziek van de Brugse, kan haar bereiken via emmelybrion@outlook.com of via haar YouTube-kanaal.