Brugse econoom krijgt Francqui-prijs 2019 uit handen van koning Filip Bart Huysentruyt

06 juni 2019

14u51 0 Brugge Koning Filip heeft de Francqui-Prijs 2019, die dit jaar kadert binnen de humane wetenschappen, uitgereikt aan drie economen: Laurens Cherchye en Frederic Vermeulen, professoren aan de KU Leuven, en Bram De Rock, professor aan de Université libre de Bruxelles. Die laatste is een Bruggeling.

Het is de eerste keer in de Francqui-geschiedenis dat er drie laureaten zijn. Ze werden bekroond door een jury van gerenommeerde internationale experts voor hun innovatief onderzoek over de impact van gezinsbeslissingen op het individuele welzijn. De drie economen ontwikkelden samen een methodologie waarmee ze de keuzes van individuele gezinsleden en de verdeling van geld en tijd binnen gezinnen op een betrouwbare manier kunnen verklaren én voorspellen. Het zou scherpe conclusies kunnen toelaten over de impact van overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een hervorming van de personenbelasting of de wetgeving rond echtscheidingen, op de gezinsbeslissingen en de bijhorende verdeling van het individuele welzijn.

Bram De Rock is met 42 jaar de jongste van de drie laureaten. Hij is de zoon van Carlos De Rock en Agnes Goossens. Zijn middelbare studies Latijn-Wiskunde volgde hij in het Onze-Lieve-Vrouwe College in Assebroek (OLVA). Aan de prestigieuze prijs, die wel eens de Belgische Nobelprijs wordt genoemd, is een geldbedrag van liefst 250.000 euro verbonden.