Brugse dierenpolitie treft 5 meter lange tijgerpython, honderden vogelspinnen en 27 zwarte weduwes aan in woning Mathias Mariën

16 oktober 2019

14u17 2 Brugge De Brugse politie beschikt vanaf nu over een team dat zich de ‘dierenpolitie’ mag noemen. De vier politiemensen hebben zich omgeschoold tot experten in dierenwelzijn. Bedoeling is dat ze tussenkomen bij dringende oproepen waar dieren mee gemoeid zijn. Zo werden vorige week nog honderden vogelspinnen en een python van 5 meter in beslag genomen bij een verzamelaar. “Maar we zijn er niet enkel om te bestraffen. Het is ook onze taak om de situatie te analyseren en samen met de eigenaars te bekijken wat er kan verbeteren", zegt Bart Saelens van de dierenpolitie.

De vier inspecteurs kregen een specifieke opleiding en binnen het korps werd ook budget vrijgemaakt voor extra middelen. Dat gaat dan om chiplezers, vangstokken, speciale handschoenen, een verstelbare bench, aangepaste kledij en extra opbergruimte. De teamleden van de ‘dierenpolitie’ gaven zich vrijwillig op en hebben sowieso al een voorliefde voor dieren en dragen het respect ervoor hoog in het vaandel. Ze doen het bovenop hun ‘normaal’ politiewerk. Binnen het korps geven ze toe dat er de voorbije jaren te weinig kennis was rond dierenwelzijn. Daar moet het nieuw opgericht team mee verandering in brengen.

Spectaculaire vangst

Vorige week deed de dierenpolitie al meteen een spectaculaire vangst na een anonieme tip over een mogelijk gevaarlijke situatie. Bij een Brugse verzamelaar trof het team honderden vogelspinnen, een python van 5 meter, een leguaan én 27 zwarte weduwes aan. Belangrijk: de dieren werden weliswaar goed verzorgd, maar verder onderzoek moet uitwijzen of alles in orde was met de vergunningen en of alle dieren werden aangegeven. De eigenaar deed uiteindelijk vrijwillig afstand van de dieren.



Volgens de politie is het wel niet de bedoeling om enkel bestraffend op te treden. “Dierenwelzijn omvat veel meer dat het in beslag nemen van verwaarloosde dieren”, bevestigt Bart Saelens van de dierenpolitie. “Mensen die niet weten waarnaartoe met hun huisdier door een penibele financiële situatie of andere problemen, staan we evengoed bij met raad en zoeken we mee naar een oplossing waar alle partijen beter van worden.” In het hele systeem is een belangrijke taak weggelegd voor de wijkinspecteurs. Zij staan het dichtste bij de bevolking en vangen ook de meeste zaken op.

Schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a) is alvast opgetogen met de oprichting van de dierenpolitie. “Dankzij hen kunnen we voortaan nog sneller optreden bij ernstige gevallen van mishandeling of verwaarlozing. Het is ook een duidelijk signaal dat we dierenverwaarlozing of -mishandeling absoluut niet tolereren in Brugge” aldus de schepen. “De wetgeving rond dierenwelzijn is vaak complex. Het is logisch dat niet elke inspecteur of agent deze helemaal kent. Dit team zal dan ook alle collega’s van de zone ondersteunen met kennis en advies over dieren.”

Diepere problematiek

Dat dierenverwaarlozing vaak gepaard gaat met een dieper liggende problematiek, werd onlangs bewezen. “Bij het ter plaatse gaan trof de politie niet alleen verwaarloosde dieren aan, maar was er ook sprake van een groter probleem omtrent kinderverwaarlozing”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Het hele gebeuren rond de dierenpolitie zit momenteel nog in een testfase, maar bewees al meteen z'n nut. Op korte termijn is het de bedoeling dat er aan de hand van goede praktijken, opgebouwde kennis en partnerships een zonaal draaiboek met eenvoudige checklists wordt opgesteld.