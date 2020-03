Brugse Dampoortbruggen ’s nachts afwisselend afgesloten voor werken aan de Dampoortsluis Bart Huysentruyt

De Vlaamse Waterweg nv voert herstellingswerken uit aan de Dampoortsluis op de Ringvaart in Brugge. Tijdens de eerste fase van de werken in maart en april worden voorbereidende werken uitgevoerd en zullen de Dampoortbruggen 's nachts afwisselend afgesloten worden voor het verkeer.

De Dampoortsluis in Brugge is 150 jaar oud en toe aan enkele dringende herstellingswerken aan de sluisdeuren. Zo kan de scheepvaart in de toekomst vlot blijven passeren via de sluis. In maart en april vinden verstevigingswerken plaats. De eerste fase van de werken wordt uitgevoerd van 16 maart tot en met 3 april ter hoogte van de Dampoortbrug II, en van 6 april tot en met 24 april ter hoogte van de Dampoortbrug I.

In een tweede fase vanaf de zomer worden de sluisdeuren aangepakt. Volgens Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Regio West van De Vlaamse Waterweg, gaat het om een werk met een stevig kostenplaatje. “We investeren liefst 1,8 miljoen euro. We willen de hinder beperkt houden en werken dus niet overdag, maar enkel ’s nachts, tussen 22 uur en 6 uur. Door de sluisdeuren te vervangen tijdens fase twee, zullen we door een aangepaste sturing de bedieningstijd verkorten: elke seconde dat de bruggen minder lang openstaan, heeft direct een positieve impact op een vlotte doorstroming voor het wegverkeer.” ‘s Nachts zal je wel nog altijd gebruik kunnen maken van minstens één van de twee bruggen.