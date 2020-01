Brugse containerparken gaan vaker open Bart Huysentruyt

07 januari 2020

13u24 0 Brugge De containerparken van Sint-Pieters en Sint-Michiels zijn sinds 1 januari ook op dinsdag- en donderdagvoormiddag geopend. De drukte zorgt voor extra openingsuren.

Je kan de parken dan tussen 10 en 11.45 uur bezoeken. Tien jaar geleden noteerde de stad nog 140.853 bezoekers op de containerparken. Vorig jaar werd afgeklokt op 223.000 bezoekers. “Omdat vooral de parken van Sint-Pieters en Sint-Michiels soms zeer druk kunnen zijn, beslisten we om de openingsuren te verruimen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Inwoners kunnen zo hun bezoek wat rustiger en aangenamer plannen. Op de eerste voormiddagopening op 2 januari mochten we al bijna honderd bezoekers verwelkomen. Dat was meteen een goede start.”