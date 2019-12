Brugse comédienne Jacqueline Compernolle (91) is overleden Bart Huysentruyt

26 december 2019

19u32 6 Brugge In Brugge is comédienne Jacqueline Compernolle overleden. Ze is 91 jaar geworden.

Jacqueline was uniek, in vele opzichten. Ze speelde toneel sinds 1938. Eerst op school, dan bij de jeugdbewegingen VKSJ en de Kroonwacht en tijdens de oorlog in de Oude Zak bij de Maricolen. Pas als ze al de zestig gepasseerd was, begon ze met solo-optredens. Later trad Jacqueline op met haar dochter Annemie. Ook komiek Dirk Van Vooren assisteerde haar. In 2010 trad ze voor het eerst op met haar zoon Vincent.

Moeder en zoon brachten dan doldwaze sketches. Ze speelde bijna twintig jaar one-womanshows in zalen in Oostkamp, Brugge, Zedelgem en andere zalen in de regio. Ze woonde lang in Oostkamp, maar de laatste tijd verbleef ze in rusthuis Rusterlo in Beernem. Als kers op de taart werden haar sketches de laatste jaren nog opgevoerd door grote actrices als Janine Bisschops, Danni Heylen en Linda De Ridder. Dat was een enorme erkenning voor haar.