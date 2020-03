Brugse chefs koken voor zorgkundigen en doen oproep: “Collega’s, spring mee op de kar” “Het is tijd om eens iets terug te doen voor onze klanten”, klinkt het Bart Huysentruyt

23 maart 2020

16u48 16 Brugge Bruno Timperman van Bistro Bruut en Sandra Timmerman van Pasta Gusto zijn de eerste Brugse chefs die elke dag belangeloos koken voor zorgkundigen. Ze hebben maandagmiddag 315 maaltijden afgeleverd bij twee woonzorgcentra. Ze doen een oproep: “Collega’s, spring mee op de kar”.

Het initiatief #feedthenurses is in Antwerpen ontstaan en kent nu navolging in Brugge. Bruno Timperman van Bistro Bruut aan de Meebrug neemt het heft in handen, gesteund door Sandra Timmerman, zaakvoerder van Pasta Gusto op het Stationsplein. Griet Watteeuw van restaurant Mise-en-Place in Sint-Kruis is intussen de derde Brugse chef die meedoet.

“We geven het goede voorbeeld. Het is tijd om iets terug te doen voor onze klanten”, zegt Sandra Timmerman, die ook voorzitter van Horeca Brugge is.

Sandra maakte 165 pastaschotels met rode pesto, tomaatjes, mozzarella en rucolasalade. Bruno zorgde voor twee gerechtjes, in totaal 150 schotels: speenvarken met compote en peer en een stukje koud rundvlees met salade, tomaatjes en geitenkaas. Die gerechten werden verdeeld over twee woonzorgcentra: Van Zuylen en Ter Potterie.

We gebruiken verse producten die dreigen in de vuilnisbak terecht te komen, omdat hun houdbaarheidsdatum bijna overschreden wordt. Volgens het aanbod maken we een origineel gerechtje Sandra Timmerman, zaakvoerder van Pasta Gusto

“We krijgen ondersteuning van de dienst Economie van de stad Brugge om samen te bekijken welke zorgkundigen we een maaltijd kunnen bezorgen", zegt Sandra Timmerman. “De ingrediënten krijgen we van Horeca Totaal. Het gaat over verse producten die dreigen in de vuilnisbak terecht te komen, omdat hun houdbaarheidsdatum bijna overschreden wordt. Volgens het aanbod maken we een origineel gerechtje.”

Dokters en verplegend personeel die het eten liever afhalen, kunnen dat bij Bistro Bruut. Bruno Timperman houdt immers nog wat gerechtjes achter de hand. “Elke chef kookt vanuit zijn eigen keuken", zegt Sandra Timmerman. “De maaltijden worden door vrijwillige chauffeurs opgehaald en tot bij de zorgverstrekkers gebracht."

Ook politie en brandweer

Het project richt zich niet alleen tot de zorgkundigen in woonzorgcentra, maar ook tot ziekenhuizen en in een volgende fase ook politie en brandweer. “Alle mensen die nu in de weer zijn om anderen te helpen en weinig tijd hebben om zelf hun maaltijden klaar te maken, komen in aanmerking", zegt Sandra Timmerman.

Gezocht: verpakkingen

“We willen zoveel mogelijk Bruggelingen helpen, ook al is dat misschien maar met een belegde sandwich. Daarvoor doen we ook een oproep naar collega’s. Laat van je horen en spring mee op de kar. Koken doen we zo graag. Dan is het fijn als we dat op dit moment ook voor deze helden in de coronacrisis kunnen doen.”

De Brugse initiatiefnemers hebben nog een klein probleem. “Onze grootste kost is momenteel de verpakking van de gerechten. We hopen iemand te vinden die ons kan helpen om wat verpakkingen te schenken. Ook andere sponsors zijn heel erg welkom.”