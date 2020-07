Brugse chef in finale ‘Eerste Kok van België 2021' Bart Huysentruyt

29 juli 2020

14u29 0 Brugge De Brugse chef Diego De Baets uit Sint-Kruis zit in de finale van de gastronomische wedstrijd ‘Eerste Kok van België 2021'.

De Gastronomische Club Prosper Montagné organiseert in het najaar de 68ste editie van de wedstrijd ‘Eerste Kok van België’. Uit de talrijke inzendingen selecteerde de jury vijf finalisten: Fabian Bail uit Zwalm, Diego De Baets uit Sint-Kruis Brugge, de Brusselse chef Christophe De Meur, Stijn De Smet uit Zele en Ruben Lamiroy uit Lokeren. Zij zullen op 5 oktober strijden.

Private chef Diego De Baets deed vorig jaar al eens mee. Hij strandde toen naast het podium. Stijn De Smet is sous-chef van restaurant Blunch in Zele. Christophe De Meur staat achter het fornuis van de Brusselse residentie van de ambassadeur van Groot-Brittannië en Ruben Lamiroy werkt als sous-chef in restaurant De Koolputten in Waasmunster. De finalisten moeten tijdens de finale, die plaatsvindt in de hotel- en toerismeschool Spermalie te Brugge, drie gerechten klaarmaken: als hoofdgerecht Mechelse koekoek en kalfszwezeriken en als dessert een warme appelbereiding. Drie weken voor de wedstrijd deelt Peter Goossens, provoost van de Keukenchefs, aan de vijf finalisten de opdracht voor het voorgerecht mee.

De titel ‘Eerste Kok van België’ is wettelijk beschermd en exclusief voorbehouden aan de wedstrijd georganiseerd door Club Prosper Montagné. De wedstrijd ‘Eerste Kok van België’ is namelijk op basis van koninklijk besluit van 13 mei 2009 erkend door de minister van Middenstand als meesterschapswedstrijd.