Brugse cannabiswinkel in Noordzandstraat sluit de deuren Bart Huysentruyt

11 februari 2020

16u58 3 Brugge De CBD-shop Veni Vici in de Noordzandstraat in Brugge is gesloten. Er hangt al een bordje ‘te huur' aan de gevel.

De winkel opende precies een jaar geleden de deuren in de drukke winkelstraat, op een boogscheut van enkele scholen. In de zogenaamde CBD-shops worden legale cannabisproducten verkocht. Maar erg succesvol zijn ze doorgaans niet. Ook in andere steden verdwenen de shops even snel als ze gekomen waren. Controles van het FAVV, het Federale Voedselagentschap, hadden de zaak al eens verplicht een paar weken te sluiten. Daarna werd het nooit meer een succes. De sluiting zal een opluchting zijn voor het Brugse stadsbestuur, dat eerder aangaf dat het weinig armkracht had om dergelijke zaken in de buurt van scholen of in drukke straten te verbieden.