Brugse Buurtsport viert tiende verjaardag met nieuw logo Bart Huysentruyt

24 januari 2020

14u15 0 Brugge Buurtsport Brugge viert dit jaar de tiende verjaardag en stelde officieel zijn nieuwe logo voor.

Het project maakt deel uit van de OCMW-vereniging SPOOR Brugge, en startte in 2009 als test. Buurtsport Brugge bracht en brengt nieuwe sport- en recreatiemogelijkheden in de Brugse wijken, die een duurzame aanvulling vormen op bestaande initiatieven. Kwetsbare doelgroepen vinden immers vaak minder makkelijk de weg naar sport- en ontspanningsmogelijkheden. Daarom zijn de activiteiten van Buurtsport Brugge bewust laagdrempelig en buurtgebonden. Vooral in de aandachtswijken waar meer kwetsbare gezinnen wonen, houdt Buurtsport Brugge de vinger aan de pols.