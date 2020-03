Brugse burgemeester vordert alle mondmaskers, handgels en veiligheidsbrillen op bij winkels, bedrijven en organisaties Mathias Mariën

17 maart 2020

13u59 18 Brugge Bij besluit van de Brugse burgemeester Dirk De fauw worden op het grondgebied van de stad Brugge alle mondmaskers, flacons/flesjes ontsmettende handgel , wegwerpschorten en veiligheidsbrillen opgevorderd die aanwezig/voorradig zijn bij winkels, bedrijven en organisaties (met uitzondering van hulpverleningsorganisaties).

“In het kader van de bestrijding van het coronavirus is het absoluut noodzakelijk dat zorgverlenend personeel kan beschikken over voldoende mondmaskers, wegwerpschorten, ontsmettende handgel en veiligheidsbrillen”, klinkt de uitleg. De opgevorderde middelen zullen ter beschikking worden gesteld van de ziekenhuizen, huisartsen en ander zorgverlenend personeel. Indien dit niet spontaan gebeurt, kunnen de politiediensten of andere daartoe aangewezen personen steeds ambtshalve ter plekke tot effectieve opvorderingen overgaan.

Praktisch

Winkels, bedrijven en organisaties die beschikken over deze middelen moeten die brengen naar het OCMW/Mintus, Ruddershove 4, 8000 Brugge (open van 8.00 tot 21.00 uur). Wie dit materiaal niet zelf kan komen of laten binnenbrengen, neemt contact op met 050 44 80 00 of info@brugge.be om af te spreken over de afhaling.

Meer over Brugge

Ruddershove