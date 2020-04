Brugse burgemeester ‘viel van zijn stoel’ na beslissing woonzorgcentra: “Desnoods vaardig ik zelf verbod uit” Mathias Mariën

15 april 2020

22u54 0 Brugge Het zwaar getroffen woonzorgcentrum Westervier in Brugge, waar ondertussen al 26 bewoners overleden, zal de komende tijd geen bezoek toelaten. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is desnoods bereid een burgemeestersbesluit uit te vaardigen om de bezoeken in Brugse woonzorgcentra niet toe te passen.

“Toen ik deze avond de beslissing hoorde van de federale regering waarbij per bewoner één bezoeker zou toegelaten worden tot woonzorgcentra, viel ik bijna van mijn stoel”, laat de burgemeester weten in een mededeling. “Uiteraard heb ik begrip voor de vraag van een aantal bewoners om bezoek van kinderen te kunnen krijgen maar de keuze zal moeten gemaakt worden : slechts één kind kan komen. Dit kan zorgen voor frustratie en familiale ruzie. Maar bovenal moet er nu gevochten worden om COVID-19 buiten WZC’s te houden”, aldus De fauw. “Het toelaten van bezoek gaat radicaal in tegen alle maatregelen die al genomen zijn. Er is ook in de WZC’s geen overschot aan beschermingsmateriaal voor het personeel en nu zou dit beschikbaar moeten komen voor bezoek. Dit kan echt niet. Ik had reeds contact met heel wat burgemeesters die bijna allemaal hetzelfde standpunt innemen.Ook de gouverneur is dezelfde mening toegedaan . Ik heb de vraag overgemaakt aan Joachim Coens om minister Wouter Beke te overtuigen de beslissing van de Federale regering te overrulen. Indien dit niet gebeurt zal ik in samenspraak met de directies van de WZC’s op Brugs grondgebied een burgemeestersbesluit uitvaardigen om die bezoekregeling voorlopig niet toe te passen in het belang van de bewoners en het personeel van de WZC’s", besluit Dirk De fauw. De Brugse burgemeester wil nog tot donderdagmiddag wachten om tot actie over te gaan. Hij hoopt in de eerste plaats dat de beslissing in het algemeen wordt teruggedraaid.