Brugse burgemeester roept op tot kalmte in stadiondossier: “Haatberichten en bedreigingen kunnen absoluut niet door de beugel” Mathias Mariën

01 oktober 2019

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) roept op tot kalmte nadat er de voorbije week heel wat haatberichten en bedreigingen werden geuit aan het adres van vzw Groen. Die worden aanzien als dé dwarsliggers in het Brugs stadiondossier. Tijdens de gemeenteraad richtte de burgemeester zich zelf nog tot de vereniging en vroeg hen de procedure bij de Raad van State stop te zetten. "Ik begrijp dat de emoties in dit debat hoog oplaaien, maar dit mag nooit aanleiding geven tot bedreigingen en haatberichten", reageert De fauw.

De burgemeester vroeg aan de vzw Groen en andere procederende partijen om bezwaren tegen de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters bij de Raad van State in te trekken. De fauw wou met de gespreksronde het stadiondossier van Club Brugge in een stroomversnelling brengen en tot een consensus komen. Uiteindelijk bleek het vooral de vzw Groen te zijn die het been consequent stijf houdt en niet wil stoppen met procederen. “Helaas grepen sommigen deze oproep aan om vzw Groen te viseren. De voorzitter en de bestuursleden van de vzw ontvingen zelfs bedreigingen", zucht De fauw. “Ik begrijp dat de emoties in dit debat hoog oplaaien, maar dit mag nooit aanleiding geven tot bedreigingen en haatberichten. Dit kan voor mij absoluut niet door de beugel. Ik roep iedereen op om het hoofd koel te houden. Het stadsbestuur blijft dit dossier nauwgezet opvolgen. We onderzoeken, samen met het bestuur van Club Brugge, alle mogelijke oplossingen om zo spoedig mogelijk een nieuw stadion te realiseren. We dringen er alvast bij de Raad van State nogmaals op aan om snel een beslissing ten gronde te nemen.” Ondertussen besliste de vzw Groen om de geplande poëziewandeling op 6 oktober af te gelasten. Supporters van Club Brugge wilden massaal aanwezig zijn, waardoor de organisatie geen enkel risico wou nemen.