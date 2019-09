Brugse burgemeester richt zich in smeekbede tot Groen: “Overtuig jullie vriendjes van vzw Groen om procedure tegen stadion stop te zetten” Mathias Mariën

25 september 2019

07u45 12 Brugge Opvallend beeld dinsdagavond op de Brugse gemeenteraad: burgemeester Dirk De fauw sloeg de handen op elkaar en smeekte oppositiepartij Groen ‘om hun vriendjes van vzw Groen’ te overtuigen hun bezwaarschrift tegen het nieuwe voetbalstadion in te trekken.

Het dossier van het nieuwe stadion van Club Brugge kwam zoals eerder aangekondigd aan bod in de gemeenteraad na een schriftelijke vraag van twee raadsleden. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet eerder al verstaan een gespreksronde te hebben gehad met alle betrokken partijen, maar enkel bij de vzw Groen stuit hij op een absolute ‘njet’. Dat zorgt voor frustraties. Op de gemeenteraad richtte hij zich dan ook tot de gelijknamige politieke partij. “Vraag aan jullie vriendjes van de vzw Groen om hun bezwaarschrift bij de Raad van State in te trekken en laat ze een mail sturen naar mij waarin ze verklaren dat ze bereid zijn om te stoppen met procederen als de andere partijen dat ook doen. Het is de enige manier om niet alleen het stadiondossier te deblokkeren, maar ook tal van andere ruimtelijke dossiers op te lossen in de Brugse regio", aldus De fauw. Daarbij kreeg hij meteen steun van oppositieraadslid Pol Van den Driessche (N-VA), die zelfs als Cercle-supporter het belang van de bouw inziet voor Brugge. “Het gaat om meer dan een stadion alleen”, aldus VDD. Bij Groen leken ze niet meteen onder de indruk van de smeekbede. “De zaak zit complexer in elkaar dan jullie het voorstellen. Wij vertrouwen op het dossier van de Raad van State”, klonk het antwoord.