Brugse burgemeester De fauw gaf 442 speeches in eerste zeven maanden: “Ik schrijf ze niet allemaal zelf” Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

19 augustus 2019

16u56 1 Brugge Hij is amper zeven maanden burgemeester van Brugge en toch heeft Dirk De fauw (CD&V) al 442 speeches gegeven. Dat zijn er tot drie per dag. “Ik schrijf ze niet allemaal zelf, maar geef er meestal wel mijn eigen draai aan”, zegt De fauw, die ook overal aanwezig wil zijn. “Ik merk dat de mensen dat plezant vinden.”

Hij zette het aantal zelf op zijn Facebookpagina: 442 speeches in 7 maanden. Dat is een indrukwekkend aantal, zelfs voor Dirk De fauw, die ook als gedeputeerde en als OCMW-voorzitter al uitblonk in het gesproken woor. “Ik heb al van bij het begin aangekondigd dat ik er voor alle Bruggelingen zou zijn en dat ik ook op zoveel mogelijk gebeurtenissen aanwezig zou zijn. Dan verwachten de mensen ook dat ik een woordje zeg.”

Eigen draai

Zoveel woorden: dat vergt een stevige voorbereiding. Maar De fauw is eerlijk als hij zegt dat hij ze niet alleen zelf verzint. “Ik geef de pers- en coördinatiedienst van de stad behoorlijk wat werk”, zegt hij. “Op sommige dagen geef ik drie of vier speeches. Die zijn altijd netjes uitgetikt met een beetje achtergrondinformatie erbij. Mijn kabinetschef bekijkt die teksten allemaal voor ik de deur uitga. Als ik ergens kom, dan wil ik voorbereid zijn. Ik wil weten waarover het gaat. Ik ben niet iemand die de teksten zomaar van het papier afleest. Sommige delen laat ik er zelfs uit. Ik geef er graag mijn eigen draai aan.”

In vergelijking met de vorige burgemeester, Renaat Landuyt (sp.a), is dat toch een stijlbreuk. Landuyt schudde vaak de speeches uit de mouw. De diensten hadden dan wel een tekstje voorbereid, maar daar stond uitdrukkelijk op vermeld: ‘Enkel het gesproken woord telt’. Ook dat had zijn charme. “Ieder heeft zijn stijl”, gaat De fauw verder. “Ik ben wat dat betreft misschien een beetje conservatiever.”

Mooi verhaal

Of hij tevreden is met de reacties van de Bruggelingen? “Ik merk dat mensen het wel plezant vinden dat hun burgemeester aanwezig is op hun opening, viering of receptie. Dat wordt geapprecieerd. Ik denk ook dat we bezig zijn met een mooi verhaal in Brugge. De sfeer zit goed, zowel op straat als in het stadhuis. Van een kibbelkabinet, zoals de federale regering, is in Brugge geen sprake. Ik waak erover dat iedere schepen zich goed voelt en zijn zeg kan doen. En ook binnen de administratie ervaar ik veel dynamiek. We zijn ook echt snel in gang geschoten, met kleine ingrepen in de stad die het aangenaam maken. Ik denk maar aan de groene stoeltjes of de soepelere terrassenregeling. Een foutloos parcours is het niet, maar ik geloof wel in de weg die we nu aan het volgen zijn.”