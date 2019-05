Brugse ‘buffelbrug’ gaat vrijdag weer open voor verkeer Bart Huysentruyt

14u44 7 Brugge De Vlaamse Waterweg nv legt de laatste hand aan de grondige renovatie van de bovenbouw van de Canadabrug in Brugge. Zonder onvoorziene omstandigheden kan de brug vrijdagnamiddag 31 mei opnieuw open voor het wegverkeer.

De renovatie was behoorlijk ingrijpend. De bovenbouw van de brug werd volledig vernieuwd en ook de leuningen werden hersteld. Bij de renovatie was er veel aandacht voor de erfgoedwaarde van de brug. Zo werden de bizons op de brug tijdelijk in een houten hokje gestopt om beschadiging te voorkomen. “De werken duurden wat langer dan verwacht", zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg nv. “Maar vrijdag zal het verkeer er weer in beide richtingen over kunnen. Het laagje asfalt is inmiddels gegoten.”

De renovatie van de pijlers onder de brug en de afwerking van de oevers zijn nog niet klaar en worden voor het bouwverlof afgerond. Deze werken hebben door de technische moeilijkheid van de renovatie wat vertraging opgelopen, maar hebben geen invloed op het wegverkeer. Tijdens de renovatie van de Canadabrug werden beide fietsers- en voetgangersbruggen afgebroken en vervangen door nieuwe bruggen uit composiet.