Brugse brouwerij Henricus is onverwachte winnaar van de verkiezingen: “Voor ons is iedereen die Paljas drinkt een winnaar” Mathias Mariën

27 mei 2019

13u20 1 Brugge Voor de Brugse brouwerij Henricus kregen de verkiezingen een opvallende wending: plots ging hun Paljas biertje het land rond toen West-Vlaams Kamerlijsttrekker Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) poseerde met het bier ... als sneer naar Bart De Wever. Die had de voorzitter van de partij een dag eerder een ‘paljas’ genoemd. “We hebben heel wat reacties gekregen. Onze sociale media ontplofte bijna", glimlacht verkoopdirecteur Jürgen Vandewalle.

Het was een opmerkelijk tafereel zondagmiddag in café Den Derden Time in Kortrijk. Op het moment dat de verkiezingsuitslagen binnenstroomden, dronk Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) nadrukkelijk een blond Paljas-biertje en deelde dat op sociale media met de hashtag #Paljas.“Een sneer naar Bart De Wever, die onze nationaal voorzitter Tom Van Grieken een paljas noemde en onze partij eerder al met een drol vergeleek”, zegt Vermeersch. Het beeld ging al snel viraal en lokte heel wat reactie uit. Voor brouwerij Henricus, die het Paljas-bier brouwen, kwam de ‘gratis reclame’ onverwacht. Al vinden ze het daar zeker niet negatief. “Wie Paljas drinkt, is een bon vivant en een plantrekker. We vinden het dus zeker leuk dat ons biertje zo prominente aandacht kreeg”, zegt verkoopdirecteur Jürgen Vandewalle.

Sociale media

De brouwerij kreeg via sociale media heel wat reacties van mensen die vragen hadden over ‘Paljas’. Bij Henricus willen ze het ‘momentum’ dan ook niet zomaar laten passeren. “We kregen zelfs heel wat spontane ideeën binnen van mensen die een idee hadden om met de aandacht campagne te voeren”, vertelt Jürgen Vandewalle. “Natuurlijk vinden we het supertof dat onze relatief kleine brouwerij zo in de kijker komt. Maar tegelijk willen we er ook niet té veel aandacht aan besteden. Het is niet de bedoeling dat het Paljas-bier een politiek kleur krijgt.” De komende uren en dagen zal via sociale media wel op een ludieke manier ingespeeld worden op de aandacht. Al zal dat om eerder genoemde reden niet met een directe verwijzing zijn naar het Vlaams Belang. Bedoeling is om enkele slogans te lanceren die op subtiele wijze hinten naar de verkiezingen. “Iedereen die Paljas drinkt, is een winnaar. Gelijk voor wie ze stemmen", gaat Vandewalle verder. “Eigenlijk is die bewoording zelfs een goed voorbeeld van hoe we willen communiceren. Voor ons is iedereen gelijk.” Wie nieuwsgierig is, houdt de komende tijd best de sociale media en website van Paljas in de gaten. Ter info: Paljas blond is een traditioneel ongefilterd bier van hoge gisting met hergisting op fles. Het bier is gemaakt met natuurlijke ingrediënten en de 4 verschillende hoppen zorgen voor een karaktervolle smaak en een uitgesproken fris aroma.