Brugse brandweer druk in de weer met naweeën stormweer Mathias Mariën

24 februari 2020

13u25 0 Brugge De Brugse brandweer moest maandagochtend nog verschillende keren uitrukken voor de naweeën van het stormweer van afgelopen weekend.

Het ging dan vooral over afgewaaide takken en struiken. Zo diende de brandweer in het Koning Albertpark een paar bomen die op de wandelpaden terecht gekomen waren, op te ruimen. Ook elders in de zone moesten nog takken en bomen opgeruimd worden. Zondag kreeg de hulpverleningszone 1 - waar Brugge toe behoort - tientallen oproepen binnen van stormschade.