Brugse brandweer deelt gratis rookmelders uit na twee nachtelijke branden waarbij kinderen per toeval ramp voorkomen: “Voor 20 euro kun je al levens redden” Mathias Mariën

15 februari 2020

17u01 158 Brugge De Brugse brandweer heeft zaterdag honderd gratis rookmelders uitgedeeld in een woonwijk waar eerder deze week een brand heeft gewoed. De bewoonster merkte de rookontwikkeling pas op toen haar zoontje (5) begon te hoesten. Rookmelders had ze niet. Enkele dagen eerder gebeurde al iets gelijkaardigs in Torhout. “We willen mensen sensibiliseren. We kunnen het niet genoeg herhalen: rookmelders kunnen levens redden”, zegt brandweeradjudant Olivier Van Damme.

“Goedemiddag, ‘t is van de brandweer. Heeft u al rookmelders in huis?” Een groepje brandweermannen ging zaterdagmiddag huis na huis af in de omgeving van Reigersnesten in Brugge. Aanleiding is een brand enkele dagen eerder in de straat waarbij een moeder en haar 5-jarig zoontje pas op het nippertje aan de dood ontsnapten. De pelletkachel beneden vatte in het midden van de nacht vuur en dat veroorzaakte een hevige rookontwikkeling in het huis. De vrouw en haar zoontje lagen op dat moment samen in bed te slapen. De rook zocht zich een weg tot in de slaapkamer, maar de twee merkten niets. Pas toen de jongen hevig begon te hoesten, werd de bewoonster wakker. Op dat moment had het hele huis zich al gevuld met rook. De brandweer kon de twee met de brandladder evacueren. Voor de brandweerlui was het al de tweede keer in enkele dagen dat ze werden geconfronteerd met een situatie waarbij de bewoners per toeval aan erger zijn ontsnapt. Ook in Torhout woedde een brand in een huis zonder rookmelders. Daar merkte de 11-jarige dochter de vlammen op.

Praktische tips

“Dertig procent van de woningen heeft nog geen rookmelders. Nochtans zijn ze sinds 1 januari verplicht”, zegt brandweeradjudant Olivier Van Damme. “We kunnen het niet genoeg herhalen: ze kunnen levens redden. Daarom ook het initiatief om in de buurt van een recente brand gratis rookmelders uit te delen en tegelijk wat praktische tips mee te geven." In de woonwijk bleek nogmaals dat heel wat mensen nog geen rookmelders hebben. “We komen liever op voorhand om mensen te wijzen op het nut dan dat we moeten komen als het te laat is”, zeggen de brandweerlui, die benadrukken dat de installatie van rookmelders geen zware financiële inspanning vergt. “Voor twintig euro beschik je al over een goed model”, verzekert Van Damme. “In principe zijn alle melders in de gewone handel geschikt. Het is alleen opletten voor modellen die je online koopt via bijvoorbeeld Chinese websites."

Waar wel of niet

Wie nog geen rookmelder in huis had, kreeg er zaterdagmiddag een gratis installatie van de brandweermannen bij. “We bieden één rookmelder gratis aan die we plaatsen in de centrale hal. Maar hoeveel melders je nodig hebt, verschilt bij elke woning", gaat Van Damme verder. “We adviseren om er sowieso te plaatsen in ruimtes waar veel elektrische toestellen staan, zoals een droogkast of wasmachine. Ook op plaatsen waar je bijvoorbeeld elektrische fietsen wil opladen, is het aan te raden. Net zoals in slaapkamers van kinderen omdat zij vaak onbewust zaken in het stopcontact laten zitten. In een badkamer of keuken hoeft het dan weer niet”, besluit de brandweeradjudant, die de buurtbewoners ook nog adviseerde om hun huisnummer goed zichtbaar te maken. “Dat klinkt iets kleins, maar voor de hulpdiensten is dat een grote hulp. Branden zijn niet altijd uitslaand en zijn dus niet altijd meteen te vinden.”