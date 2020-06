Brugse bootjes varen vanaf zaterdag weer uit: met 25 passagiers en mondmaskers Bart Huysentruyt

10 juni 2020

08u45 0 Brugge De toeristenbootjes in Brugge varen vanaf zaterdag 13 juni weer uit. Dat zijn de bootjesmannen en het stadsbestuur van Brugge overeengekomen. Er mogen maximum 25 passagiers mee en die moeten een mondmasker dragen.

Nu het toerisme stilaan weer op gang komt, maken ook de toeristische attracties in Brugge zich op om te heropstarten. De bootjes zijn als eerste aan de beurt. Die varen vanaf zaterdag weer uit, zij het wel met de nodige maatregelen. “Met de rederijen is afgesproken dat er voorlopig één bootje het water opgaat in de weekends", zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Dat bootje zal de normale tour afleggen, met maximum 25 passagiers, die allemaal het mondmasker moeten dragen. Ook de handen ontsmetten voor en na de rondvaart is verplicht.” Als het echt druk zou worden, mag er een tweede bootje uitvaren.

Koetsen met plexischerm

Het is een gefaseerde heropstart, waarbij er alleen in de weekends uitgevaren wordt met een beurtrolsysteem voor de vijf bootjesbedrijven. Die zullen in eerste instantie waarschijnlijk vooral Belgische bezoekers vervoeren op het water. Vanaf 15 juni openen de grenzen ook weer voor naburige landen. “Als er weer iets te beleven valt in Brugge, zullen de toeristen ook weer komen”, denkt Pierins. “Daarom rijden de toerismebusjes vanaf zaterdag ook weer uit. En vanaf volgende zaterdag, 20 juni, doen ook de koetsen dat weer. We beginnen met vijf koetsen en alleen in het weekend. Tussen koetsier en klant komt een plexischerm.”