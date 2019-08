Brugse Boekhandel viert 85 jaar: “Jarenlang de referentie voor schoolboeken” Bart Huysentruyt

01 augustus 2019

17u43 14 Brugge De Brugse Boekhandel langs de Dijver in Brugge viert de 85ste verjaardag. Vaste klanten kregen donderdag een uitnodiging voor koffie en taart. De boekhandel is bij de Bruggelingen vooral bekend voor haar schoolboeken. “Toen dat verdween, hebben we onszelf moeten heruitvinden", zegt uitbater Koen De Meester.

Nadat hij drie jaar in de Standaard Boekhandel had gewerkt, startte Jozef De Meester op 1 augustus 1934 de Brugse Boekhandel langs de Dijver. Hij begon heel klein, met een paar geleende boeken. “De eerste dag verkocht mijn grootvader slechts een stadsplannetje aan een Engelse toerist, de tweede dag een missaal aan Antoinette De Groote, die zijn latere vrouw zou worden”, vertelt Koen De Meester (56), die de zaak runt. De winkel groeide uiteindelijk gestaag en twee jaar later werd een eerste bediende aangenomen. Midden de jaren zestig zou de Brugse Boekhandel een pionier worden als ‘open’ boekenwinkel. Voordien stonden boeken vaak in kasten, maar in Brugge werden ze toen voor het eerst open en bloot te koop aangeboden. “Door de heropbouw van het pand, zijn ook de verdiepingen ingericht. De hele familie kwam er wonen. We hebben hier lang met drie generaties gewoond. Dat gaf iets aparts en zo bleef de familie altijd dicht bij elkaar.”

Paul De Meester en zijn echtgenote Brigitta namen de zaak in de zomer van 1981 over. Twee jaar later begon ook hun zoon Koen mee te helpen. “In de vakanties mochten we al heel vaak meehelpen. Op 1 april 1994 hebben mijn echtgenote Katelijne en ikzelf de zaak dan overgenomen en dat doen we nog altijd met heel veel plezier.”

Sint-Andreas

De Brugse Boekhandel is, naast de andere bekende Brugse zaken De Reyghere en Raaklijn, een vaste waarde in het straatbeeld. “De drie gevestigde waarden vullen elkaar goed aan en zijn beste collega’s”, zegt Koen De Meester. “We hebben twee jaar geleden samen zelfs het literair festival BruTaal mee helpen organiseren. De andere boekhandels zijn wat meer gekend om hun literatuur. Wij hebben de laatste nieuwe romans ook, maar specialiseren ons meer in het praktische. Zo hebben veel Bruggelingen hier hun boeken voor de secundaire school gekocht. Al werken we tegenwoordig enkel nog samen met Sint-Andreas. De andere scholen zijn overgeschakeld op online mogelijkheden. Dat hebben we trouwens zeker gevoeld. We moesten onszelf heruitvinden, maar we hebben een goed cliënteel en verkopen op beurzen. Ik doe er bijna twintig per jaar tot aan Parijs. Daar halen we veel voldoening uit.”

Japanners weten de weg

Wie houdt van fantasy en kantklossen weet dat de Brugse Boekhandel de referentie is in de streek. “We hebben bijvoorbeeld 400 boeken over kantklossen in de kelderverdieping staan. Japanners komen hier vaak binnen en gaan meteen naar beneden om hun voorraad in te slaan. Dat is over de grenzen heel bekend.” Toch merkt Koen De Meester dat toeristen en ook Bruggelingen de laatste jaren ander koopgedrag vertonen. “Toeristen kopen geen dikke boeken meer, want dat weegt te veel in de handbagage”, zegt hij. “En voor mensen van hier is het vaak makkelijker om online te bestellen. Toch zie ik het wel goedkomen voor onze honderdste verjaardag in 2034. Boeken zullen er altijd zijn en ze zullen altijd worden gelezen.”