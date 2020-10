Brugse bisschop plant een notelaar in zijn voortuin: “We moeten meer aandacht hebben voor onze planeet” Bart Huysentruyt

10u56 0 Brugge De Brugse bisschop Lode Aerts en enkele kinderen hebben in de vroegere voortuin van het bisschopshuis een jonge notelaar geplant.

De boomplanting past in de viering van de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus en het lopende jubeljaar voor de Aarde. Net als zijn collega-bisschoppen in België vraagt Aerts om zich dit jaar extra in te zetten voor ecologie. “We moeten aandacht hebben voor onze planeet”, zegt de bisschop. “Ook de Ecokerk staat helemaal achter een klimaatplan.”