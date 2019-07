Brugse Biker Boyz fietsen naar Bazel Bart Huysentruyt

07 juli 2019

08u59 0 Brugge Terwijl de renners in de Ronde van Frankrijk hun Grand Départ beleefden in Brussel, vertrokken twaalf Bruggelingen op de Markt in Brugge voor hun fietstocht richting het Zwitserse Bazel.

De Biker Boyz zijn Sven en Gregory Devriese, Steven Popelier, Bert Devos, Karim en Otmane Hayoune, Jurgen Vandenbruaene, Steffen Cloet, Serge De Corte, Bruno Depover, Jason Owen, Peter Pattyn, Katrien Pintelon en Hugo Lerna. Het is hun zesde fietsreis, nadat ze in 2014 met vijf naar de Mont Ventoux trokken. “We vertrekken op de Markt van Brugge, omdat we allemaal een band hebben met deze stad", zegt Sven Devriese. “We zijn hier vijf jaar geleden mee begonnen. De groep vrienden is steeds verder aangedikt. Op het programma staan dagritten van 120 tot 140 kilometer. Geen makkelijke onderneming, want we moeten flink wat hoogte overwinnen, vooraleer we via het Zwarte Woud Bazel zullen bereiken.” Volg hun avonturen op de blog https://gregorydevriese.wixsite.com/boysonbikes.