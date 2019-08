Brugse Belofte trekt voor 715de keer door de historische binnenstad Siebe De Voogt

15 augustus 2019

16u09 0 Brugge Naar goede gewoonte is donderdagmorgen op Hemelvaartsdag de Brugse Belofte of Blindekensprocessie door de Brugse binnenstad getrokken. De kleinste stoet van Brugge werd al voor de 715de keer georganiseerd.

Zo’n 200 figuranten, ruiters en wagens vertrokken om 9.30 uur vanuit de Smedenstraat naar de Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie, om er een 36 pond zware kaars te offeren. Het gebruik gaat liefst 715 jaar terug. Op 18 augustus 1304 trokken Bruggelingen ten strijde tegen het leger van de Franse koning om hun vrijheid en rechten te verdedigen. Tijdens de slag nabij de Pevelenberg beloofden de Brugse vrouwen jaarlijks een kaars van 36 pond te offeren aan de Moeder Gods, als hun zonen en echtgenoten heelhuids uit de strijd kwamen.

Traditioneel sloten in de Steenstraat de geestelijken aan die de eucharistieviering van 9 uur in de Sint-Salvathorskathedraal hadden bijgewoond. De Blindekensprocessie werd de voorbije jaren al enkele keren getroffen door slecht weer en dat was donderdagmorgen niet anders. De regenbuien hielden de figuranten echter niet tegen.