Brugse beiaardier binnenkort live op Facebook: “Nu hoor je de muziek alleen buiten de poorten als de wind goed staat” Bart Huysentruyt

29 maart 2020

18u05 4 Brugge De liedjes van de Brugse stadsbeiaardier Wim Berteloot zullen binnenkort over de hele wereld te beluisteren zijn. De stad Brugge wil zo snel mogelijk de bespelingen van de beiaard online laten livestreamen. “Nu horen lang niet alle Bruggelingen het klokkenspel en dat is zonde", vindt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Toegegeven: de bespeling van de Brugse beiaard is een kunst op zich en wie de klanken hoort tijdens een wandeling in het drukke stadscentrum wordt er op slag goedgezind van. Hoog boven in de Halletoren zorgt stadsbeiaardier Wim Berteloot voor dat klokkenspel. De bespelingen van de beiaard vinden elke woensdag, zaterdag en zondag plaats, telkens om 11 uur. Sinds kort begint de beiaardier telkens met ‘We zullen doorgaan’, de klassieker van Ramses Shaffy. Het is een duw in de rug voor iedere Bruggeling, die nu noodgedwongen thuis moet blijven omwille van de coronamaatregelen.

“Meer dan ooit beseffen we dat de beiaard in zo'n situaties troost en hoop kan brengen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Het zijn beroerde tijden, maar we zetten de ramen open en luisteren naar de Brugse beiaard. Dat doen de inwoners van de binnenstad sowieso. Zij horen de klanken luid en duidelijk in hun kamers. Maar dat geldt lang niet voor alle Bruggelingen. De muziek hoor je niet meer buiten de stadsmuren, of de wind moet al meezitten. Ook mensen uit naburige gemeenten hebben me daarover al aangesproken. Zij willen ook meegenieten.”

Facebook Live

En dus stapt de Brugse beiaard heel binnenkort de digitale wereld binnen. Via Facebook wil de stad de bespelingen van de beiaardier online streamen. Eigenlijk is daarvoor enkel een smartphone en verbinding met een netwerk nodig. “We zijn dat momenteel technisch aan het verfijnen, want we willen dat de klank en beeld uitstekend zijn”, zegt Blontrock. Op die manier kan er zelfs wereldwijd van het spektakel worden genoten. “Brugge is een wereldstad, dus ik denk dat dit de moeite waard is. Bovendien is de beiaardier heel inventief. Bij belangrijke gebeurtenissen zorgt hij voor nieuwe klanken. Denk maar aan het overlijden van David Bowie of Prince. Toen klonk hun muziek uit onze toren.”

Geen pinnenversteek, wel klokkenspel

Binnenkort vindt er overigens een periodieke pinnenversteek plaats voor het ingeven van nieuwe melodieën van het automatisch spel van de beiaard. Dat wordt voorlopig uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. Tijdens die versteek worden pinnen aan elkaar doorgegeven en werken gemiddeld vier mensen op een tweetal vierkante meter. Door de coronamaatregelen wordt dat dus nog even uitgesteld. Wel luiden de klokken van het Belfort elke avond om 20 uur om steun te betuigen aan al wie strijdt tegen het coronavirus.