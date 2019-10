Brugse begraafplaatsen massaal bebloemd Bart Huysentruyt

24 oktober 2019

14u32 0 Brugge Naar aanleiding van Allerheiligen krijgen de Brugse begraafplaatsen extra bloemen. Tegen 1 november staan er 500 troschrysanten in diverse kleuren, bij de oorlogsgraven komen er 200 witte varianten bij.

“De regieploegen leggen de begraafplaatsen piekfijn klaar voor de periode van 1 november: bladeren worden verzameld en verwijderd, beplantingen worden opgeschikt, onkruid wordt gewied en paden worden schoongeveegd”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Om voor wat kleur te zorgen worden er chrysanten geplant en nieuwe zitbankjes maken het mogelijk om even uit te rusten tijdens een bezoek aan de begraafplaats.”

Zo worden er acht extra banken geplaatst op het kerkhof in Sint-Kruis en twee banken in de dreef naar de hoofdingang van de centrale begraafplaats. Op het kerkhof van Sint-Michiels werden er twee extra banken geplaatst. Tegen volgend jaar krijgen de begraafplaatsen ook meer bloemen. Zo worden er op de begraafplaats van Sint-Kruis 10.000 bloembollen geplant, in Ver-Assebroek komen er 3.400 bloembollen op het centrale plein voor de begraafplaats en op de centrale begraafplaats zijn er 5.000 bloembollen bijgeplant.