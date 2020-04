Brugse band Local People gaat corona-isolatie te lijf met repetitiefilmpjes Bart Huysentruyt

14 april 2020

09u40 0 Brugge De Brugse rootsgroep Local People gaat de corona-isolatie te lijf met filmpjes over hun geïmproviseerde repetities. Die delen ze op hun Facebookpagina.

Het zijn droeve tijden voor muzikanten en muziekliefhebbers. Live-optredens en repetities behoren door de corona-lockdown immers al een paar weken tot het verleden. Local People, een Brugse rootsgroep, gaat deze periode met muziek te lijf als afleiding in deze eenzame tijden. “Repeteren doen we normaal elke week op dinsdag”, vertelt Robert Minnebo, die samen met muzikale companen Marc Van Achte en Bart Vlaeminck het folk- en rootstrio vormt. “We waren in volle voorbereiding van enkele optredens, maar in nauwelijks een paar dagen tijd werd alles van de kalender geschrapt.”

Het trio zocht aanvankelijk naar een mogelijkheid om online te repeteren, maar dat bleek verre van eenvoudig. Steevast bleken digitale toepassingen erg veel vertraging op het signaal op te leveren. “Ik opperde toen dat ook konden proberen om elk een nummer op te nemen en dat op onze Facebookpagina te posten”, weet Marc Van Achte. Het ene idee bracht het andere mee en zo groeide het idee voor de gezamenlijke repetitiefilmpjes die het trio sinds een tweetal weken op hun pagina post. “We posten een drietal filmpjes per week en merken dat dat voor veel mensen toch een aangename onderbreking van hun isolement vormt”, klinkt het. “Andere bands polsten ons al hoe we onze online repetities aanpakken. Eén van ons begint met een nummer en neemt zijn partij thuis op met een smartphone of een camera. Dat filmpje wordt vervolgens naar de anderen gestuurd, die ook hun partij opnemen. Uiteindelijk komt alles bij mij terecht en ik monteer het geheel tot een filmpje waarin we elk in ons eigen kot aan de slag zijn.”

Opvallend is dat alle filmpjes eindigen met de boodschap ‘Was uw handen, hou afstand, maar blijf voor elkaar zorgen!’. “Dat doen we bewust”, zegt Robert Minnebo. “We spelen liedjes met een hart en sociaal bewogen teksten. Die boodschap sluit daar perfect bij aan. Als we ons allemaal aan de regels houden, kunnen we deze hele corona-toestand gezond en hopelijk snel achter ons laten.”