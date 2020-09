Brugse band eert Jimi Hendrix, vijftig jaar na zijn dood Bart Huysentruyt

18 september 2020

08u21 0 Brugge Vandaag, vrijdag 18 september, is het precies 50 jaar geleden dat Jimi Hendrix overleed. De Brugse band BEUK heeft daarom een verrassing in petto.

De Amerikaanse grootmeester van de elektrische gitaar stierf op 18 september 1970 in Londen. De Brugse band BEUK eert dit jaar Jimi Hendrix met voor één keer niet een eigen song in het Nederlands, maar wel met versie van ‘Voodoo Child’. “Er hangt een anekdote aan vast”, zegt frontman Roel Jacobus. “BEUK speelde deze song tijdens een clubtournee in Londen. Na een optreden kwam een oudere toeschouwer ons feliciteren: ‘Jimi Hendrix would have loved your version’. Wij stonden perplex. Toen vertelde de man dat hij in de sixties Jimi Hendrix had zien spelen in de kleine clubs van Londen. Sinds dit kippenvelmoment kreeg ‘Voodoo Child’ een vaste plaats in de setlist.”

De opname vond plaats in Cardiff (Wales) bij producer Romesh Dodangoda. Die werkte ooit voor Motörhead, waarvan zanger-bassist Lemmy Kilmister zijn loopbaan startte als roadie van Jimi Hendrix.

Voodoo Child komt op het nieuwe album dat in het najaar van 2020 uitkomt.