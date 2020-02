Brugse artieste Laurey Reta (79) heeft Parkinson, maar haar dochter maakt haar droom waar Bart Huysentruyt

17 februari 2020

17u36 0 Brugge Zichtbaar ontroerd heeft de Brugse zangeres Laurey Reta (79), ofwel Laurette Van Damme, maandag het podium van de Stadsschouwburg betreden. Voortgeduwd in een rolstoel, maar helemaal aangekleed als een diva, genoot de ernstig zieke dame van de aandacht en een fotoshoot. En dat had ze te danken aan haar dochter en de cultuurschepen.

Het zou wel eens de laatste keer geweest kunnen zijn dat Laurey Reta het podium opkwam. De vrouw lijdt al een tijd aan de ziekte van Parkinson en heeft helse pijnen. Ze krijgt twee keer per dag een dosis morfine toegediend om haar lijden te verzachten.

Will Tura en Johan Stollz

In 1956, toen ze nog een heel jong meisje was, volgde Laurette Van Damme een zang- en piano-opleiding én streefde ze een zangcarrière na. De Brugse nam regelmatig deel aan crochets, de toenmalige zangwedstrijden. Ze won een van die wedstrijden, die plaatsvond op het Simon Stevinplein, met het nummer ‘Waterval’. Zo werd ze ontdekt door de Brugse componist Louis Fiers. Hij nam haar onder zijn vleugels en schreef nummers voor haar. Hij bedacht zelfs een artiestennaam, Laurey Reta, afgeleid van haar voornaam. Ze deelde meerdere keren het podium met wijlen Joe Harris, met wie ze samen haar zangopleiding volgde bij Fiers, en de toen nog onbekende, piepjonge Will Tura. De onlangs overleden Brugse charmezanger Johan Stollz, maakte deel uit van haar begeleidend orkest. Hij woonde in hetzelfde appartement als Laurette.

“Mama’s prille carrière werd niettemin in de kiem gesmoord door haar strenge moeder, die haar geen toestemming gaf om op tournee te vertrekken”, vertelt haar dochter Fabienne Vermassen. “De zangcarrière van mama was eigenlijk voorbij nog voor ze goed en wel begonnen was."

Gouden handschoenen

Daarna heeft Laurey Reta nooit meer opgetreden. “Ik zong thuis nog wel eens, maar ik kwam er niet meer mee buiten", vertelde ze maandag op het podium van de Stadsschouwburg. Laurette had voor de gelegenheid haar beste galakleed en haar gouden handschoenen aangetrokken. Ze zag eruit als een echte ster.

Voor mama is het een droom die uitkomt: ze is dan toch eens op het podium van de Stadsschouwburg in haar eigen stad geraakt Fabienne Vermassen, dochter van Laurey Reta

“Het doet mijn mama heel veel om hier te kunnen zijn”, vertelt haar dochter. Zij nam contact op met schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) om haar mama te mogen fotograferen op het podium, met de indrukwekkende zaal op de achtergrond. De schepen willigde de opvallende wens in. “Het is een herinnering aan vergane glorie op het podium”, vertelt de dochter. “En voor mama is het een droom die uitkomt: ze is dan toch eens op het podium van de Stadsschouwburg in haar eigen stad geraakt.”

Laurey Reta herleefde: de kranige dame begon meteen haar liedje ‘Waterval’ te zingen. “Ik kan misschien niet meer zo goed zingen als vroeger, maar het is toch leuk om het hier eens te doen”, knipoogde ze.