Brugse artiest Blue Neuville brengt lied uit met coronatijd als inspiratiebron Bart Huysentruyt

11 juni 2020

08u50 0 Brugge De Brugse artiest Bregt Vanneuville, bekend als Blue Neuville, plaatste deze week het bijzonder actuele nummer ‘Post Lockdown Party’ online. Het nummer is geïnspireerd door de huidige situatie in de wereld.

Onder de artiestennaam BRGT was Bregt Vanneuville enkele jaren geleden nog geselecteerd voor De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Sinds een jaar gaat de Bruggeling als Blue Neuville door het artiestenleven. Hij bracht eerder onafhankelijk het nummer ‘Paris Lights’ uit dat meer dan 1,3 miljoen keer werd gestreamd op Spotify en veel airplay haalde op Franse radio. Dit keer vormt de coronacrisis inspiratie voor een nieuw lied. “Get gaat over de huidige problematiek in de wereld en de reactie van de jongeren hierop”, zegt de jonge Bruggeling. Het nummer is te beluisteren op YouTube en de gekende streamingdiensten.