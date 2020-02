Brugse Ariana (25) slachtoffer van zinloos geweld aan Eiermarkt: “Plots liep er bloed over mijn wang” Benny Proot

20 februari 2020

13u19 0 Brugge Een 25-jarige jonge moeder is op de Eiermarkt in Brugge slachtoffer geworden van zinloos geweld. Ariana Socola, een Brugse met Ecuadoriaanse roots, was in de Starz Club aan het dansen met een vriendin toen een jonge kerel die vriendin plots uitdagend aankeek. “Toen ik buiten een sigaretje ging roken kwam hij me achterna, vroeg hij waarom ik stond te lachen en kreeg ik een vuistslag”, vertelt het meisje.

De 25-jarige Ariana had lang uitgekeken naar het avondje stappen met vrienden en collega’s. Op het einde van de avond besloot het gezelschap nog even af te zakken naar de Starz Club op de Eiermarkt. “Ik was al een tijd samen met een vriendin aan het dansen op een verhoogje in de zaak en zag hoe iemand constant mijn vriendin viseerde en uitdagend aankeek”, vertelt Ariana. “We besloten er verder geen aandacht aan te schenken.”

Ik ben afkomstig uit Ecuador, waar het niet veilig is om ’s nachts rond te lopen. Ik zou het verschrikkelijk vinden moest dat ook zo worden in Brugge Ariana

Mokerslag

“Toen ik even later naar buiten ging om een sigaretje te roken, kwam de persoon naar me toe”, vertelt de Brugse met Ecuadoriaanse roots. “Jij moet niet zo staan lachen”, was het enige wat de man zei. Daarna volgde een mokerslag op het gezicht van de vrouw. “Ik wist even niet wat er gebeurde”, vervolgt de moeder van een negenjarige dochter. “Het bloed stroomde over mijn linkeroog en ik duizelde. Gelukkig bleef ik overeind en kreeg ik hulp van omstaanders. Andere aanwezigen probeerden de dader nog te achtervolgen, maar de vogel was al gaan vliegen.”

Camerabeelden

“De politie kwam snel ter plaatse en bood mij hulp en ook heel wat troostende woorden. Ook de uitbater was bereid om de camerabeelden op te vragen bij de firma die instaat voor de beveiliging”, gaat ze verder. “Ik woon hier al 13 jaar. Ik ben zelf moeder van een dochter en zou het heel erg vinden als zij in de toekomst niet veilig op stap kan gaan in de stad. Brugge is een veilige stad, maar dergelijke individuen verzieken de sfeer. Ik ga bijna nooit meer uit en dan kom ik dit tegen. Het kan ieders dochter of kind overkomen, daarom wilde ik mijn verhaal kwijt. Ik ben afkomstig uit Ecuador, waar het niet veilig is om ’s nachts rond te lopen. Ik zou het verschrikkelijk vinden moest dat ook zo worden in Brugge”, besluit Ariana.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de zaak nog een (gerechtelijk) staartje krijgt.