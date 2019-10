Brugse animatoren zijn op vierdaagse: “Voor het groepsgevoel en om te groeien in onze taak” Bart Huysentruyt

10 oktober 2019

11u48 0 Brugge De animatoren van Kwibus in Brugge zijn door de stad getrakteerd op een vierdaagse uitstap in de Karmel, een Brugse jeugdherberg.

Kwibus mocht afgelopen zomer een recordaantal kinderen ontvangen op de pleinen. In totaal kwamen 2.203 unieke kinderen meespelen, 125 meer dan het jaar ervoor. De grootste stijging werd in Assebroek genoteerd. “Een groei die niet mogelijk was zonder de inzet van onze jobstudenten en vrijwilligers”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “Met 200 animatoren zijn zij echt de motor van onze werking. Met deze vierdaagse willen hen in de eerste plaats als team dichter bij elkaar brengen, maar ook de nodige vorming geven zodat ze kunnen groeien in hun taak. En uiteraard organiseren we activiteiten en spellen zodat ze zich ook eens helemaal kunnen uitleven.”

Vier dagen lang staan ze met elkaar op en gaan ze samen slapen. Overdag gaat iedereen gewoon naar school. Woensdagavond stond er alvast pasta op het menu.