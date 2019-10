Brugse afvalmanden worden voortaan geledigd in elektrische pick-up Bart Huysentruyt

18u21 0 Brugge De stad Brugge neemt twee elektrische bestelwagens in gebruik om de afvalmanden in de binnenstad te ledigen.

De pick-up kippers van het merk Nissan worden opgeladen met groene stroom en zijn onderhoudsvriendelijk. “Het is onze bedoeling om het wagenpark duurzamer te maken”, zegt schepen van Klimaat Minou Esquenet (CD&V). “Het opladen van deze voertuigen kan aan een laadpaal of aan 220 Volt-stopcontacten. Ze rijden geruisloos, maar dat zou geen probleem moeten zijn. Eenmaal de laadbak is volgeladen, zal er sowieso wat lawaai zijn door het gedokker op de kasseien.” De kostprijs per voertuig is niet min: zo'n 53.000 euro. “Nu nog investeren in diesel- of benzinemotoren heeft geen zin, we kiezen bewust voor elektrisch rijden”, aldus nog Esquenet.