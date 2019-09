Brugse advocaat is in het weekend wijnbouwer en valt in de prijzen: beste Belgische rode én witte wijn Mathias Mariën

23 september 2019

14u09 0 Brugge Topadvocaat in de week, topwijnbouwer in het weekend: Bruggeling Lodewijk Waes beleeft drukke tijden. Vorige week volgde echter de bekroning voor het harde werk. Zijn rode én witte wijn werden verkozen tot ‘Beste Belgische wijn’. “Onze wijn is misschien iets duurder, maar de kwaliteit is zéér goed”, zegt Waes.

Neen, een alledaagse combinatie is het niet die Lodewijk Waes erop nahoudt. De geboren Bruggeling is in de eerste plaats een doorwinterde advocaat, maar heeft van zijn tweede passie meteen ook zijn tweede beroep gemaakt: wijnboer. Hij kreeg de wijnmicrobe al begin jaren ’90 te pakken, maar het duurde tot 2005 vooraleer hij zijn eerste wijnstokken in de grond stak. Op zijn indrukwekkend wijndomein in Zwijnaarde maakt Lodewijk al enkele jaren zowel rode als witte wijn. Vorige week viel hij daarmee in de prijzen in ter Groene Poorte in Brugge. Wijndomein Waes won de gouden medaille als beste Belgische rode én witte wijn.

Druk

De erkenning komt niet zomaar uit de lucht vallen. Lodewijk Waes is al jaren gepassioneerd bezig met zijn wijn en sleepte de voorbije jaren al verschillende prijzen in de wacht. Aan concurrentie was er evenmin gebrek. Dit jaar werden 180 wijnen van 46 verschillende domeinen geproefd. Ter vergelijking, in 2005, bij de eerste editie proefden de sommeliers nog 21 wijnen. Blijft de vraag hoe de Bruggeling alles combineert met zijn job als advocaat. “Een dag telt 24 uur, het is de kunst om die ten volle te benutten”, glimlacht Lodewijk. “Weet je, eigenlijk vullen beide beroepen elkaar perfect aan. In de week streef ik naar de perfectie in de advocatuur, in het weekend gebeurt hetzelfde op het wijndomein. Geloof me: er komt veel meer kijken bij wijn maken dan enkel de oogst. Alles moet perfect zijn, vanaf de basis tot het bottelen.” Veel tijd in het weekend blijft er dan ook niet meer over. Waes start de zaterdagochtend om 7 uur op het wijndomein en stopt pas zondagavond om 20 uur. Elke maandagochtend wacht de Bruggeling dan al opnieuw zijn taak als advocaat.

Voorzitter Belgische wijnbouwers

Aan stoppen denkt Lodewijk nog lang niet. Integendeel, de productie blijft stijgen. Tot vorig jaar leverde de wijngaard jaarlijks 4.000 flessen op, ondertussen is dat al gestegen tot 15.000. Eén fles kost ongeveer 20 euro. “Onze wijn is misschien iets duurder, maar de kwaliteit is zéér goed”, zegt Waes daarover. Alsof zijn agenda nog niet druk genoeg stond, is hij sinds dit jaar ook voorzitter van de federatie van de Belgische wijnbouwers én investeerde hij voor 2020 in een nieuwe vinificatieruimte. Meer info is terug te vinden op www.wijndomeinwaes.be.