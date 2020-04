Brugs woonzorgcentrum blijft klappen incasseren: nu al 21 bewoners bezweken aan coronavirus Mathias Mariën

13 april 2020

16u31 26 Brugge In het Brugs woonzorgcentrum zijn tijdens het paasweekend nog eens drie bewoners overleden aan het coronavirus. In totaal zijn er nu al 21 sterfgevallen op 118 bewoners.

Het zwaar getroffen woonzorgcentrum krijgt van alle kanten steunbetuigingen, maar blijft toch zitten in de hoek waar de klappen vallen. Afgelopen vrijdag was er voor het eerst in ruim een week tijd geen sterfgeval, maar de voorbije dagen stierven er toch weer drie bewoners. Alles samen overleden er op een kleine twee weken tijd nu al 21 mensen. Ondertussen zijn alle bewoners en de personeelsleden wel getest, maar de resultaten daarvan zijn nog niet allemaal bekend. Wel is nu al zeker dat de directie zal vragen om de negatieve testen opnieuw te laten uitvoeren, aangezien ze de verkeerde handleiding kregen toegestuurd bij de testen. Aan de ingang van het woonzorgcentrum staat sinds een paar dagen ook een bouwwerk met beeldjes om alle overleden bewoners te herdenken.

Meer over samenleving