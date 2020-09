Brugs triagepunt COVID-19 verhuist van Daverlo naar AZ Sint-Jan Bart Huysentruyt

15 september 2020

14u33 0 Brugge Brugge verhuist haar triagepunt COVID-19 van het sportcomplex Daverlo naar het AZ Sint-Jan. Het triagepunt opent op woensdag 16 september.

Sinds maart van dit jaar worden personen met een vermoeden van besmetting met het coronavirus onderzocht of getest in het triagepunt in Assebroek. Dat sluit op dinsdagavond 15 september de deuren. Zoals steeds kunnen patiënten in de nieuwe locatie terecht, uitsluitend op doorverwijzing van hun huisarts. Een tijdige opsporing van besmettingen speelt een cruciale rol in de strijd tegen het coronavirus. In deze context werden in het voorbije half jaar ruim 6.000 tests afgenomen in sportcomplex Daverlo. In 143 gevallen bracht de test effectief een besmetting aan het licht.

Zes containers

“Het triagepunt in Daverlo was het resultaat van een uitgebreide samenwerking tussen de huisartsenkring, verschillende stadsdiensten en de ziekenhuizen AZ Sint-Jan en AZ Sint Lucas”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De verhuis naar een nieuwe locatie zorgt ervoor dat ook het sportcentrum de draad kan oppikken.” Het triagepunt in AZ Sint-Jan wordt ingericht in zes volledig uitgeruste containers. Indien de epidemiologische toestand dit zou vereisen, is er bovendien mogelijkheid om het triagepunt verder uit te breiden. Op de site is de nodige signalisatie voorzien om al wie er een afspraak heeft vlot zijn weg te laten vinden.

